Фонтан на площади Академика Климова в Петербурге запустят в конце 2027-го

В Смольном утвердили дизайн обновленного водного ансамбля в Выборгском районе. Концепция двухуровневого фонтана сохранится, но появятся струи разной высоты и облицовка из шлифованного гранита.

В Выборгском районе Петербурга восстановят фонтан на площади Академика Климова, расположенный перед зданием ОКБ "Радуга". Дизайн обновленного водного ансамбля утвердили в Смольном. Ожидается, что объект заработает в конце 2027 года.

Водный ансамбль сохранит свои прежние размеры и концепцию двухуровневого фонтана, но получит новые элементы: струи разной высоты и облицовку из шлифованного гранита. Планируется поднять нижнюю круглую чашу до уровня тротуара, увеличить водную поверхность в нижней части и создать каскады вдоль всего фонтана.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что фонтан построили в 2002 году, и изначально он служил градирней для инженерного корпуса. Проектные работы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершатся к концу 2027 года. После окончания проектирования и согласования с комплексным благоустройством прилегающей территории определят сроки строительных работ.

Вокруг фонтана появятся зоны для отдыха, пешеходные дорожки с брусчаткой и бортовым камнем, а также опоры со светодиодным освещением. Планируется высадка низкорослых кустарников и деревьев. Неофициальную парковку на верхнем и нижнем уровнях демонтируют.

Ранее мы рассказывали о том, что на помывку закроют свыше 30 петербургских фонтанов.

Фото: пресс-служба Смольного