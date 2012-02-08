После обновления на Ленинградском вокзале появились цифровая навигация

Масштабная реконструкция завершилась на одном из крупнейших транспортных узлов страны — "Площади трех вокзалов". Появились цифровая навигация, залы ожидания для пассажиров с питомцами и детский клуб "Союзмультфильм".

Ленинградский вокзал Москвы открылся после масштабного обновления. Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров дали старт работе этого современного городского пространства. Объект создали по стандартам Московского транспорта, уделив внимание каждому пассажиру.

Здание, как и прежде, остается центром одного из крупнейших транспортных узлов страны — "Площади трех вокзалов". После реконструкции на вокзале появились пять залов ожидания, включая отдельные пространства для пассажиров с питомцами и тихие зоны для отдыха. Впервые на железнодорожных вокзалах России создана цифровая навигация. Также обновлена инженерная инфраструктура.

Пересадка между вокзалами, метро, МЦД, МТД, наземным транспортом и личным авто теперь занимает около одной минуты. Для пассажиров работают кафе, рестораны, магазины, комната для семей с детьми и детский клуб "Союзмультфильм". Уникальное мозаичное панно с видами Москвы и Санкт-Петербурга стало самой большой мозаикой на транспортной инфраструктуре России. Исторический фасад Ленинградского вокзала при этом бережно сохранили.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что сегодня исторический момент для столицы. По его словам, ремонт провели по поручению Сергея Собянина, и теперь на вокзале появились свыше 220 цифровых элементов навигации, тысяча мест для ожидания и современные сервисы. Ликсутов добавил, что задача города заключалась в том, чтобы сделать поездки пассажиров комфортнее, быстрее и удобнее на каждом этапе пути. Следующий этап — строительство терминала высокоскоростной магистрали.

Ранее Piter.TV сообщал, что с начала года "Ласточки" перевезли свыше 50 тыс. пассажиров между Сортавалой и Петербургом.

Фото: пресс-службой Департамента транспорта города Москвы