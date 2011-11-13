С начала года "Ласточки" перевезли свыше 50 тыс. пассажиров между Сортавалой и Петербургом

В I квартале текущего года скоростные поезда "Ласточка" перевезли 51,4 тыс. пассажиров по маршруту "Петербург — Сортавала". Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 21 апреля.

На маршруте ежедневно курсируют две пары составов. Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", веб-приложения и в кассах, уточнили в ОЖД.

Ранее на Piter.TV: за январь-март петербургские вокзалы обслужили более 8 млн пассажиров. Лидером стал Московский вокзал (2,7 млн человек), далее расположились Балтийский вокзал (2,1 млн пассажиров), Финляндский вокзал (1,7 млн человек), Витебский вокзал (1,1 тыс. пассажиров) и Ладожский вокзал (533,1 тыс. человек).

