За I квартал 2026 года петербургские вокзалы обслужили свыше 8 млн пассажиров

Лидером стал Московский вокзал (2,7 млн человек).

Вокзалы Петербурга обслужили более 8,1 млн человек в I квартале текущего года. В частности, было свыше 2,2 млн пассажиров дальнего следования и 5,9 млн пассажиров пригородного сообщения, поделились в Октябрьской железной дороге.

Лидером стал Московский вокзал (2,7 млн человек), далее расположились Балтийский вокзал (2,1 млн пассажиров), Финляндский вокзал (1,7 млн человек), Витебский вокзал (1,1 тыс. пассажиров) и Ладожский вокзал (533,1 тыс. человек).

Ранее мы рассказывали о том, что за I квартал 2026 года в Северной столице электропоезда, которые работают по тактовой схеме, перевезли почти 9 млн пассажиров. В частности, маршрутом до Павловска воспользовались 3,3 млн человек, до Ораниенбаума – 3 млн пассажиров, до Мельничного Ручья – 1,4 млн человек.

Фото: Piter.TV