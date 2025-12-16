Поезд, отправляющийся в Петербург, загорелся в Петрозаводске
Сегодня, 9:19
В Петрозаводске загорелся поезд №803, отправляющийся в Петербург. Инцидент произошел 29 мая примерно в 06:08, рассказали в Октябрьской железной дороге.

Уточняется, что полыхало внешнее оборудование вагона. Состав вывели с платформы, пожар был потушен в 06:53. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На движение других поездов ситуация не повлияла. 

Для отправки пассажиров производится замена состава. Прогнозируется задержка отправления поезда более двух часов. ОЖД приносит извинения за доставленные неудобства. 

Пресс-служба ОЖД 

Информация о фактическом движении поездов доступна в приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте ОАО "РЖД". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

