При пожаре в многоэтажке на Краснопутиловской пострадал ребёнок

В Петербурге произошёл серьёзный пожар в пятиэтажном жилом доме № 74 на Краснопутиловской улице. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу, горели балконы на четвёртом и пятом этажах, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В результате инцидента из опасной зоны были эвакуированы 6 человек. Пострадал ребёнок: по данным 78.ru, он надышался угарным газом и был напуган, однако ожогов не получил. Отмечается, что в момент возгорания дверь в квартиру, где находился ребёнок, была заперта.

На ликвидацию пожара привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

