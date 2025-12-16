При пожаре в квартире на Витебском проспекте пострадал ребёнок

Сегодня, 28 мая, около 6:30, в жилом доме на Витебском проспекте в Московском районе Петербурга произошёл пожар. Возгорание началось в пятикомнатной квартире.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по городу, огонь распространился на площади 5 кв. м. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

В результате происшествия пострадал ребёнок, его незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение. Причины возгорания и состояние здоровья пострадавшего устанавливаются.

