При пожаре в квартире на Витебском проспекте пострадал ребёнок

Сегодня, 28 мая, около 6:30, в жилом доме на Витебском проспекте в Московском районе Петербурга произошёл пожар. Возгорание началось в пятикомнатной квартире.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по городу, огонь распространился на площади 5 кв. м. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
В результате происшествия пострадал ребёнок, его незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение. Причины возгорания и состояние здоровья пострадавшего устанавливаются.
