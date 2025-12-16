Строительство двух ледоколов в Петербурге идет с опережением

Строительство универсальных атомных ледоколов "Чукотка" и "Ленинград" на Балтийском заводе в Петербурге идет с опережением графика. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

В настоящее время ведется сооружение трех атомных ледоколов проекта 22220. Как отметил Алексей Лихачев, готовность "Чукотки" составила 85,5% при плане в 85,1%, а "Ленинграда" – 31,45% при плане в 30,05%. До конца месяца на первый загрузят ядерное топливо, а на "Ленинград" скоро доставят реактор РИТМ-200.

