Подъем буксира "Капитан Ушаков" у Балтийского завода планируется в конце ноября

Судостроительное предприятие Ярославля начало подготовку к подъему буксира "Капитан Ушаков", который ранее затонул близ берегов Невы рядом с Балтийским заводом ночью 9 августа. Эта информация поступила от представителей предприятия "Ярославский судостроительный завод" ("ЯСЗ") и была опубликована изданием "КоммерсантЪ-СПб".

Хотя точные сроки старта операции официально не определены, руководство Большого морского порта Санкт-Петербург установило крайний срок завершения подъема — не позже 20 ноября текущего года. Подъемные мероприятия проводит специализированная организация Петербурга — компания "Балтспецфлот".

Напомним, инцидент произошел вечером 8 августа 2025 года, когда стоящий у пирса Балтийского завода буксир начал наклоняться вправо, вследствие чего вода стала поступать внутрь помещения вспомогательных машин. К утру следующего дня судно ушло под воду. Пострадавших среди экипажа не оказалось.

Ранее строительство буксира осуществлялось непосредственно на территории Ярославской верфи, арендовавшей место для стоянки судна у Балтийского завода. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

Причины аварии уточняются специалистами, обследование подводной части корабля водолазами не показало видимых механических дефектов. Оценивать ущерб станет возможным лишь после подъема и детального осмотра судна, предварительные оценки стоимости ремонта превышают миллион рублей.

Стоит отметить, что первоначальная цена постройки подобного типа буксиров в 2014 году достигала отметки в 2,2 миллиарда рублей. Между тем финансовое положение самого ЯСЗ оставляет желать лучшего: по состоянию на первые шесть месяцев 2025 года убытки завода составили порядка 274 тысяч рублей против прошлогодних 24,8 тысячи убытков. За весь прошлый год чистая прибыль ЯСЗ оказалась отрицательной и составила минус 141,1 миллиона рублей при общей выручке в 4,3 миллиарда рублей.

Сам буксир "Капитан Ушаков" является пятой единицей проекта 23470, заказанного Министерством обороны РФ. Судно оборудовано укрепленным корпусом класса Arc4, позволяющим эксплуатировать его даже в условиях льда, и предназначено для решения широкого спектра задач военно-морского флота, таких как аварийно-спасательные операции, борьба с пожарами и поддержка плавсредств. Строительство судна началось в 2017 году, спуск на воду состоялся летом 2022-го, а осенью 2023 года оно прибыло в Петербург для продолжения отделочных работ.

