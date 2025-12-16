В Кремле рассказали о том, что президент России донес до Дональда Трампа в телефонном разговоре.

Российский президент Владимир Путин сообщил американскому коллеге-республиканцу Дональду Трампу о том, что попытки властей с Банковой улицы наносить удары по гражданской инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам в ходе телефонного брифинга от 14 июня сделал помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. Чиновник из Кремля отметил, что в воскресенье лидер страны провел телефонный разговор с главой Белого дома и поздравил его с 80-летием. Также политики обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Дипломат из Москвы пояснил, что европейские политические элиты и глава киевского режим а Владимир Зеленский на саммите G7 ("Большой семерки") снова попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие перед собой цель затянуть вооруженный конфликт на Украине.

Ранее Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы.

Фото и видео: Kremlin.ru