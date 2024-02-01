Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился более полутора часов. По словам Ушакова, в ходе диалога американский лидер позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы.

Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Ранее Путин заявил, что Россия переживает переломный момент.

