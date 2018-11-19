Путин: Россия переживает переломный момент

Россия переживает переломный исторический момент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Глава государства отметил, что понимает, какая большая нагрузка ложится на личный состав правоохранительных органов. Он призвал руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно. По его словам, нужно руководствоваться не просто формальным подходом, а реальной обстановкой и решением задач, от которых зависит жизнь и безопасность людей

Все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, это все-таки особая, почетная миссия. Очень на вас рассчитываю и надеюсь. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о необратимых изменениях в мире.

Видео: официальный сайт президента России