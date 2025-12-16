День петербургских котов: как усатые хранители спасают Эрмитаж и становятся терапевтами

Эти животные давно стали неотъемлемой частью истории и культурного кода города, охраняя музейные сокровища, получая почётные должности и даже удостаиваясь собственных памятников.

8 июня в Северной столице отмечают День петербургских котов и кошек. Эти животные давно стали неотъемлемой частью истории и культурного кода города, охраняя музейные сокровища, получая почётные должности и даже удостаиваясь собственных памятников. Spb.aif.ru рассказал о самых знаменитых пушистых жителях Северной столицы.

Легенда гласит, что первый кот появился у Петра I ещё в 1724 году – подарок от голландского купца по имени Васька. Однако официальной датой начала службы считается правление Елизаветы Петровны. Во время её царствования Зимний дворец наводнили крысы, уничтожавшие съестные припасы и портившие интерьеры. Императрица издала знаменитый указ доставить в Петербург лучших котов-крысоловов из Казани.

Позднее Екатерина Великая присвоила им официальный статус защитников картинных галерей. Так родилась легенда об эрмитажных котах – "невидимой гвардии". Единственным периодом, когда музей остался без своих хранителей, стала блокада Ленинграда. После войны животных завозили в город целыми эшелонами, чтобы вернуть на службу во дворец.

Кот Ахилл: Всемирную известность этот белоснежный интеллектуал получил во время ЧМ-2018, предсказывая исходы матчей. Став официальным амбассадором Эрмитажа и посетив множество приёмов, Ахилл набрал лишний вес и сменил светскую жизнь на благородную миссию: он прошёл подготовку и стал фелинотерапевтом (котом-терапевтом) в детском хосписе, где сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Васька из ПГУПС: Этот полосатый бродяга сам выбрал себе работу в старейшем транспортном вузе страны при Юсуповском дворце. Сотрудники так привязались к нему, что "назначили" заместителем декана. В обязанности Васьки входит охрана территории, с которой он справляется настолько ревностно, что однажды после драки с чужаками ему накладывали швы за счёт пожертвований всего университета.

Не менее знамениты и другие хвостатые сотрудники:

Ося и Персик из Музея Анны Ахматовой (Фонтанный Дом)^ Ося был героем книги и спектакля, а сегодня его дело продолжает Персик, подобранный директором музея котёнком. Здесь же живёт Фрост – выходец из приюта, названный в честь любимого поэта Иосифа Бродского.

Муся Тропическая: Символ Ботанического сада, прослужившая там более 30 лет. В 2024 году ей открыли памятник, отметив вклад кошки в историю учреждения. Сегодня её дело продолжают молодые наследники, такие как энергичный кот Брюс.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа