Петербурженке насчитали 41 млн рублей за неоплаченную парковку

Женщине выставили 41 млн рублей за забытую оплату парковки.

Жительнице Петербурга предъявили требование о взыскании 40,9 млн рублей из-за неоплаченной парковки, сообщает портал 78.ru. Инцидент тянется полтора года. Сначала женщина не смогла провести платеж через мобильное приложение в центре города, через несколько месяцев ей пришел первый административный штраф.

В декабре 2025 года Комитет по транспорту подал новый иск. Марина утверждает, что оплатила первоначальную сумму, но чиновники начислили пеню на штраф и оштрафовали повторно за просрочку. Попытка оспорить решение провалилась: женщина призналась, что "забегалась" и просто перестала следить за документами.

Итогом стало начисление почти 41 млн рублей. Счета Марины арестовали, однако в банке блокировку сняли практически сразу. Но в личном кабинете на "Госуслугах" и в СМС-уведомлениях долг продолжает висеть. Петербурженка рассказала, что судебный пристав в телефонном разговоре согласилась: быть такого не может, где-то ошибка. В Городском центре управления парковками пообещали разобраться, откуда взялась такая сумма.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев задержали за незаконный оборот 78 килограммов черной икры.

Фото: Piter.TV