Петербуржцев задержали за незаконный оборот 78 кг черной икры

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, и их частей и дериватов".

В Красносельском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота чёрной икры. По версии следствия, двое фигурантов организовали межрегиональный канал поставки продукции из осетровых рыб. Как информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, злоумышленники действовали в группе лиц по предварительному сговору. Общий вес изъятой партии составил не менее 78 килограммов.

Схема преступления выглядела следующим образом: один из фигурантов доставил деликатес авиатранспортом в грузовой терминал аэропорта Пулково. Его соучастник 1 июля 2025 года забрал товар и перевёз его на квартиру, где икра хранилась в морозильной камере для последующей продажи.

Оперативное задержание подозреваемых провели сотрудники пограничного управления ФСБ России при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, и их частей и дериватов". Следствие уже предъявило мужчинам обвинение. Вину в совершении преступления они признали.

Ранее мы сообщили о том, что пособник телефонных аферистов задержан в Колпино. Он помог выманить у петербуржца почти 2 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

