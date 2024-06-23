Пособник телефонных аферистов задержан в Колпино. Он помог выманить у петербуржца почти 2 млн рублей

В Колпинском районе Петербурга был задержан 41-летний мужчина, который оказывал содействие телефонным мошенникам. По данным полиции, он организовал в своей комнате в коммунальной квартире технический центр, который позволял аферистам осуществлять звонки и обрабатывать трафик через различные абонентские терминалы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный нашел подработку в одном из мессенджеров и действовал по указанию кураторов. За свои услуги он получал вознаграждение в размере 15 тысяч рублей в неделю. Полиция установила его причастность к мошенничеству, в результате которого 27-летний житель Петербурга потерял более 1,8 миллиона рублей.

В ходе обыска у злоумышленника были изъяты четыре сим-бокса, три системных блока, два монитора, Wi-Fi роутер и более 150 сим-карт российских операторов. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Задержанный находится под стражей, и полиция продолжает расследование для выявления его соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском СИЗО-1 пресекли попытку передачи наркотиков в конфетах.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти