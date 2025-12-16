Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2026 году

Никита Кондратьев рассказал о плановой работе по отказа от въездных документов с рядом государств.

Российское федеральное правительство текущем году нацелена на отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс. Никита Кондратьев, эксперт

Специалист выразил надежду на то, что проводимая профильная работа по линии Министерства иностранных дел России по согласованию соглашений будет активно продолжаться.

Решетников: РФ и КНР заинтересованы в продлении безвизового режима.

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