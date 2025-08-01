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За год в Петербурге арбузы подорожали почти на 10%
Сегодня, 11:25
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За год в Петербурге арбузы подорожали почти на 10%

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Цена за килограмм арбуза составляет 98,1 рубля.

Через неделю после начала официального сезона арбузов издание "КП-Петербург" узнало среднюю стоимость этого плода в Северной столице. По информации сервиса мониторинга цен "Ценозавр", за год ягода подорожала на 9,4%. 

Цена за килограмм арбуза в Петербурге составляет 98,1 рубля, с конца июня показатель снизился на 26,1%. 

Что касается дынь, то за год они подорожали на 18,8%. Сейчас средняя цена на кило "тыквины" составляет 182,3 рубля. 

Пресс-служба "Ценозавра" 

В России 1 килограмм арбуза стоит в среднем 82,6 рубля, что на 9,7% дороже, чем в прошлом году. Цены на дыню увеличились на 14,1%. 

Ранее мы рассказывали о том, что диетолог Бобровский назвал главные риски при употреблении арбузов и способы их избежать. 

Фото: pxhere 

Теги: арбузы, дыни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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