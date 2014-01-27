Сезон продажи арбузов начинается в Петербурге с 1 августа

В Петербурге с 1 августа стартует сезон продажи арбузов. В этом году будут работать 57 официальных торговых точек, рассказали в городском комитете имущественных отношений.
Места для торговли организованы на специально выделенных участках. Часть из них откроется в рамках ярмарок и на частных территориях. Продавать бахчевые планируется до 15 октября.
В ведомстве напомнили, что приобретать арбузы стоит только в санкционированных местах торговли. Там соблюдают все требования к хранению и реализации.
Где можно купить плоды, смотрите по ссылке.
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Фото: pxhere
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