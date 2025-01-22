Диетолог Бобровский назвал главные риски при употреблении арбузов и способы их избежать

Чаще всего россиян пугают нитратами, однако риск отравления ими минимален.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог из Петербурга Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik определил два основных риска для здоровья, связанных с употреблением арбузов. По его словам, чаще всего россиян пугают нитратами, однако риск отравления ими минимален.

Эксперт уточнил, что нитраты представляют собой азотные удобрения, которые накапливаются у самой корки в белых прожилках. Сами по себе они малотоксичны, но часть из них превращается в нитриты. Именно эти вещества связывают гемоглобин и мешают ему переносить кислород, что проявляется в виде слабости, головной боли и подташнивания, хотя такие случаи встречаются редко.

Гораздо более серьезной опасностью диетолог назвал бактерии. Он подчеркнул, что именно они являются самой частой причиной реальных отравлений, так как мякоть арбуза – это идеальная среда, где микроорганизмы за несколько часов размножаются гигантскими темпами.

Чтобы снизить риски, специалист дал ряд рекомендаций. Во-первых, он категорически запретил покупать разрезанные арбузы или отдельные дольки на пробу. Эксперт также посоветовал тщательно мыть плод с мылом, используя губку с жесткой стороной. Разрезанный арбуз необходимо сразу помещать в холодильник и хранить не более суток.

Также Бобровский предостерег от покупки бахчевых у автомобильных трасс, так как пористая корка впитывает выхлопные газы, и порекомендовал употреблять мякоть ближе к центру плода, особенно если арбуз предназначен для детей.

Ранее мы сообщили о том, что арбузы в Петербурге подорожали из-за сокращения урожая и роста затрат.

Фото: Magnific (stockking)