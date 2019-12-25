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Съезды с КАД на Таллинское и Волхонское шоссе перекроют на три дня
Сегодня, 12:16
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Съезды с КАД на Таллинское и Волхонское шоссе перекроют на три дня

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Данные меры связаны с проведением работ по ликвидации колейности.

На развязке Кольцевой автодороги с Таллинским шоссе полностью перекроют движение по двум направлениям. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничения коснутся съезда с внешнего кольца КАД на Таллинское шоссе в сторону Ленинградской области, а также съезда с внешнего кольца на Волхонское шоссе в том же направлении. Съезды будут недоступны для автомобилистов в период с 10 по 12 октября. Данные меры связаны с проведением работ по ликвидации колейности.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский отметил, что сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД в Ленобласти перекроют сразу две полосы на время ремонта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: санкт-петербург, фку упрдор северо-запад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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