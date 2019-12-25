На КАД в Ленобласти перекроют сразу две полосы на время ремонта

Водителей предупредили об ограничениях на КАД в районе Мурино.

На 32-м километре внешнего кольца КАД в районе Мурино Ленинградской области введут ограничения движения. Ремонтные работы будут проходить с 8 по 13 октября, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На время работ перекроют переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы движения. На третьей и четвертой полосах максимальная скорость составит 50 км/ч.

Ремонт будет проводиться круглосуточно. Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Информацию об изменении схемы движения разместят на дорожных табло и знаках.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" призвали автомобилистов учитывать ограничения при планировании маршрутов и принесли извинения за временные неудобства.

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Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"