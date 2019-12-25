Минобороны рассказало, под какую музыку производят пуск ракет по целям на Украине

Сообщение МО сопровождается изображением, на котором, в небеса взмывает черная ракета.

В ночь на 7 октября Вооруженные силы России произвели массированную атаку с применением высокоточного оружия и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Под ударом также оказались морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало в "Максе" изображение, на котором на фоне красного грозового неба взмывает вверх черная ракета. На картинке размещена надпись: "Нам по душе Чайковский и Свиридов". Таким образом, Минобороны провело параллель между музыкальными произведениями и нанесением ударов по объектам на территории Украины.

Композитор Пётр Чайковский создал сюиты к таким культовым спектаклям, как "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" — их фрагменты стали одними из самых узнаваемых образцов классической музыки. Не менее значим и вклад Георгия Свиридова, который мастерски воплощал литературные образы в своих сюитах "Метель" и "Время, вперёд!".

Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Киевской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)