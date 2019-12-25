Оружие изготавливается в Белфасте французской компанией Thales.

Министерство обороны Великобритании сообщает мировой общественности о том, что в течение зимы сезона 2026-2027 годов поставит киевскому режиму более одной тысячи ракет, а также свыше десяти радаров для противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 316 миллионов долларов. В иностранном военном ведомстве уточнили западной аудитории, что ракеты будут произведены на заводе французской компании Thales в городе Белфасте.

Поддержка противовоздушной обороны на сумму 240 миллионов фунтов (316 миллионов долларов)… включает в себя более 1000 дополнительных ракет малой дальности для противовоздушной обороны и более десятка радаров для ПВО. сообщение от Минобороны Британии

Также Соединенное королевство соби рается вместе со Швецией поставить Украине шведские истребители Gripen. Данное соглашение было подписано во вторник, 17 ноября на полях рабочей встречи контактной группы по поставкам оружия на украинскую территорию в Брюсселе.

Британский аналитик разоблачил украинский обман о поставках ПВО.

Фото: Phxere.com