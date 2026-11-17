Александр Меркурис полагает, что ЗРК Freya еще не готова.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел в заблуждение украинских граждан, пообещав им скорые поставки нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что полная разработка проекта Freya завершится не раньше августа 2027 года. Однако затем военным потребуются месяцы или даже годы испытаний.

Зеленский призвал украинцев держаться, заверив, что помощь уже в пути — скоро в войска поступит зенитно-ракетная система Freya, которую Украина разрабатывает совместно с западными странами. <…> Ее разработка якобы завершена, и она вот-вот придет на помощь. Подобные заявления — это просто жестоко, ведь они вселяют в украинцев ложные надежды. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Западный специалист отмечает, что в реальности разработка этого комплекса еще очень далека от завершения. Александр Меркурис добавил, что системы радиолокационного поиска и наведения, а также система управления ракетами данного средства ПВО "совершенно не готовы".

Меркурис: Каллас разочарована, что не получила поддержки по переговорам.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris