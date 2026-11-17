В Британии рассказали, как Каллас поссорилась с фон дер Ляйен из-за России.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас разочарована тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддержала ее кандидатуру на должность переговорщика от регионального сообщества по украинскому урегулированию. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что эстонка убеждена сейчас в том, что именно она должна выступать в качестве основного представителя ЕС в рамках диалога с Москвой из-за занимаемой позиции. При этом Кая Каллас остается в стороне от процесса переговоров.

Судя по всему, Каллас крайне разочарована тем, что на встрече в Дублине ее полностью обошли стороной в вопросе о назначении главного переговорщика от ЕС. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Ранее глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщала, что будет пытаться влиять на переговоры с Россией и США по Украине. Это происходит несмотря на то, что участники саммита ЕС не включили ни ее, ни ее внешнеполитическую службу в группу переговорщиков.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris