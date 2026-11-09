Александр Меркурис напомнил, что у ВС РФ есть множество преимуществ над оппонентами на поле боя.

Даже если Демократическая партия США добьется отправки нового пакета помощи Вооруженным сила Украины, то Москва сохранит за собой подавляющее преимущество в боевых действиях. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что при условии, что коллективный Запад не сможет договориться о мирном разрешении конфликта с российскими представителями, о новой архитектуре безопасности в Европе, то Украину просто ожидает крах.

Россия обладает подавляющим преимуществом перед Украиной. И это преимущество сейчас таково, что изменить его уже невозможно. Дополнительные 15 миллиардов долларов, выделение которых Украине сейчас обсуждает новый состав конгресса США, контролируемый демократами, ровным счетом ничего не изменят. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Ранее западная газета The Financial Times написала в статье о том, что конгрессмены из США от Демократической партии США стремятся сформировать новый пакет помощи в сфере безопасности для ВСУ. Его объем ориентировочно оценивается в 15 миллиардов долларов.

Меркурис: Зеленский не осознает, что положение Киева стало безнадежным.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris