В Петербурге на уборку дворов во время снегопада вывели сотни единиц техники.

В Петербурге во время снегопада к уборке дворов привлекли более 4 тысяч дворников и около 300 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета.

Рабочие очищают пешеходные дорожки, подходы к парадным и контейнерным площадкам. На внутриквартальных проездах проводят механизированную уборку снега. Дополнительно во дворах задействовали 190 единиц малой механизации.

Особое внимание уделяют обработке противогололёдными материалами участков, где из-за ночного понижения температуры может образоваться наледь.

По прогнозу, в Петербурге ожидаются снег и местами дождь. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в городе поднимется до +2 градусов, в Ленинградской области составит от -3 до +2 градусов.

Ранее после первой метели на улицы Петербурга вывели около 631 единицы спецтехники. Дорожные службы очищали проезжую часть и тротуары, вывозили мусор и смет, а также обрабатывали покрытия противогололёдными составами.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти убрали первый снег.

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