Петербургские армейцы разгромили уфимцев со счетом 6:1.

Петербургский СКА 29 ноября обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победа позволила команде прервать серию из двух поражений.

Перед встречей армейцы уступили на домашнем льду "Локомотиву" и "Барысу". Главный тренер Андрей Разин изменил сочетания во всех четырех атакующих звеньях, но в составе полевых игроков сделал только две замены. В первую тройку вернулись Василий Атанасов, Матвей Короткий и Василий Глотов. Место в воротах занял Сергей Иванов, сменивший Артемия Плешкова.

Первую шайбу на шестой минуте забросил Юрий Журавлев. Перед перерывом Короткий реализовал большинство, а во втором периоде оформил дубль. Затем отличился Валентин Зыков, для которого эта игра стала первой после пропуска 11 матчей подряд.

В третьем периоде нападающий "Салавата Юлаева" Девин Броссо лишил Иванова возможности завершить встречу с сухим счетом. Однако до финальной сирены СКА забросил еще две шайбы. Авторами голов стали защитник Егор Савиков и Данил Аймурзин.

Иванов отразил 30 из 31 броска по своим воротам, показав результативность 96,8%. По два очка в матче набрали Глотов и Николай Голдобин. Их результативные серии достигли пяти игр.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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