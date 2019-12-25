Казахстанский теннисист назвал новую цель после попадания в топ-10.

Казахстанский теннисист Александр Бублик поставил перед собой цель впервые в карьере сыграть в финале турнира серии "Мастерс". Об этом спортсмен рассказал ТАСС после попадания в десятку сильнейших игроков мирового рейтинга.

По словам Бублика, сейчас он не ставит перед собой глобальных задач, а сосредоточен на конкретных спортивных результатах. В частности, теннисист хочет впервые выйти в четвертьфиналы и полуфиналы тех турниров "Мастерс", на которых еще не выступал на этих стадиях. Также он рассчитывает побороться за выход в четвертьфиналы других турниров Большого шлема.

Спортсмен признался, что раньше попадание в топ-10 казалось ему маловероятным. Он связывал это с относительно небольшим объемом тренировок — около 2 часов в день. Однако со временем результат стал достижимым, и теннисист доволен тем, что смог войти в число лучших игроков мира.

Бублику 29 лет. В 2025 году он впервые добрался до четвертьфинала турнира Большого шлема, достигнув этой стадии на Открытом чемпионате Франции. В начале 2026 года спортсмен входил в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, а сейчас занимает 25-е место.

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