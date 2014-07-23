В Петербурге психолог объяснил, почему не стоит перекладывать взрослые обязанности на ребенка

В случае, когда ребенка ставят на место взрослого, а опыта и знаний ему не хватает, может запуститься механизм аутоагрессии.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Аркадий Бондарь объяснил, почему нельзя перекладывать взрослые обязанности на ребенка.

Иногда дети действительно помогают нам. Иногда мы нуждаемся в их помощи. С одной стороны, это вопрос осознанного выбора, а с другой – это навязывание. Аркадий Бондарь, психолог

Некоторые родители говорят своим детям, что они уже взрослые. Однако такая фраза может звучать и как поддержка, и как упрек.

Чем это чревато? Когда дети, искренне любя своих родителей, хотят помочь, они в какой-то степени отказываются как будто сами от себя. Это важный механизм, его нужно осознать. Для детей процесс развития – интеллектуального, личностного – связан с тем, что на этом жизненном этапе они играют. Когда на них сваливается некоторая необходимость, однозначность, то они начинают вроде бы взрослеть, но иногда отставать в интеллектуальном развитии, потому что у них нет этого познавательного, игрового аспекта. Аркадий Бондарь, психолог

В случае, когда ребенка ставят на место взрослого, а опыта и знаний ему не хватает, может запуститься механизм аутоагрессии. Но это не значит, что взрослость у детей не нужно формировать.

Взрослый – это человек, который осознает свои границы, свои чувства и эмоции, свои интересы, и как раз мы лишаем этого всего. Аркадий Бондарь, психолог

Специалист рекомендует, чтобы все происходило через игру и договоренности.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)