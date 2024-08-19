Психологи рассказали, как родителям и детям эмоционально подготовиться к школе

Обучение в школе – это серьезное напряжение, и многие не всегда справляются с уроками. Дети без комплекса отличника более спокойно относятся к первому сентября.

Новый учебный год уже не за горами, и вместе с радостью от встречи с одноклассниками растет и стресс перед началом занятий. Родители учеников также испытывают волнение, и им, как и их детям, нужна поддержка. Как психологически подготовиться к школе, выяснил "Петербургский дневник" у экспертов.

Начало учебного года – это всегда стресс, независимо от класса, в который идет ребенок. Психолог и коуч Любовь Беляева отмечает, что тревога связана с резким переходом от безмятежности к новым задачам. Обучение в школе – это серьезное напряжение, и многие не всегда справляются с уроками. Дети без комплекса отличника более спокойно относятся к первому сентября.

Задача родителей – снизить уровень неопределенности, разделить процесс подготовки на этапы и нарисовать сценарий событий в будущем, считает психолог, бизнес-тренер Павел Озеров. Перед любым важным событием необходимо сесть и спокойно расписать все стратегии и возможные варианты развития событий. Важно подготовить книги, тетради, канцелярию и форму. Эксперт советует помочь ребенку обустроить подходящее место для выполнения домашних заданий и подталкивать к решению задач постепенно.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")