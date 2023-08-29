Эксперт рассказал, как правильно выбрать одежду для школьника

Анна Скороходова объяснила, ка к сочетать пожелания ребенка в утилитарном наряде для школы.

Стилист Анна Скороходова рассказала журналистам телеканала "360.ru" о том, как совместить в школьной форме официальный образ и предпочтения сына или дочери. По словам эксперта, компромисс в выборе наряда крайне важен, так как речь идет не только об утилитарном элементе, но и самовыражении ребенка. В том случае, если родители придерживаются строгих рамок и загоняют в них своих чад, то последние вырастают в юношей и девушек, которые не понимают уместности одежды. Им приходится начинать экспериментировать в одежде в более позднем возрасте, когда это может смотреться уже неподобающе.

Если в школе нет какого-то строгого дресс-кода с четкими рамкам, а есть стилевое направление, я рекомендую искать компромисс и выбирать из того, что нравится ребенку, но при этом подходящее под школьную стилистику. Анна Скороходова, стилист

Стилист заметила, что если мальчикам нравится нравится одежда спортивного стиля, но в школе носить ее на постоянной основе не разрешают, то следует обратить внимание на кэжуал. В этом стиле можно подобрать большое количество вещей, начиная от брюк классического кроя под джинсу из велюра и заканчивая удобными карго. Если же ребенку нравится носить мешковатую одежду, то уместным будет предложить вариант с многослойностью.

Это можно обыграть даже в стилистике преппи, в школьной такой истории, и при этом научить ребенка грамотно сочетать вещи между собой, что ему будет крайне необходимо уже во взрослой жизни. Анна Скороходова, стилист

Напомним, что преппи представляет из себя т акой стиль в одежде, который возник от формы учащихся college preparatory schools — престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Он характеризуется смесью делового стиля и smart casual.

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Фото: Piter.tv