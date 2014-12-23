Петербуржцам рассказали, как стильно одеваться в ноябре

В ноябре, последнем месяце осени, желание привносить яркие краски и тепло в свою жизнь становится особенно сильным.

Стилист и модный экскурсовод Юлия Живутская поделилась телеканалу "Санкт-Петербург" советами, как добавить оригинальности и стиля в гардероб в условиях холодной и ветреной погоды.

Один из способов – использовать прием "переклички" цветов, когда несколько элементов одежды повторяют друг друга по цвету. Это может быть сочетание свитера и сумки, куртки и шапки или пересечение цветов ботинок и одного из аксессуаров. Однако, стоит быть осторожным и не переборщить с количеством таких пересечений – достаточно двух-трех элементов.

Самым модным цветом сезона 2023-2024 является глубокий серый, однако его можно сочетать с другими оттенками, например, с бургунди (бордо). Если человек предпочитает темные цвета в гардеробе, Живутская советует добавить яркий аксессуар — сумку или шарф – для создания акцента и добавления "вспышки цвета".

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