В Петербурге откроют магазин отечественного бренда GLVR

Площадь точки составит 134 "квадрата".

В ТРЦ "Галерея", расположенном на Лиговском проспекте в Петербурге, откроют магазин нового бренда из России GLVR, который позиционируется как женская одежда в стиле smart casual сегмента средний плюс. Об этом 13 ноября пишет РБК, ссылаясь на бренд-менеджера ООО "ГЛВР" Наталью Романову.

Площадь точки составит 134 "квадрата". GLVR заработает в ближайшее время.

Отметим, что первые точки бренд открыл в Москве и Красноярске на прошлой неделе. GLVR принадлежит Gulliver Group, а ООО "ГЛВР" было зарегистрировано в ноябре 2022 года.

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Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Планета"