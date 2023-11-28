В ТРЦ "Галерея" в Петербурге произошел пожар

В помещении кафе на пятом этаже полыхала вентиляционная вытяжка.

В ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте, 30, произошел пожар 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 15:24. В помещении кафе на пятом этаже полыхала вентиляционная вытяжка.

Пожар ликвидировали к 16:28. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь тушили 19 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на Пискаревском проспекте эвакуировали четырех жителей.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу