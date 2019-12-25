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Мужчину госпитализировали после квартирного пожара на проспекте Солидарности
Сегодня, 9:36
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Мужчину госпитализировали после квартирного пожара на проспекте Солидарности

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В двушке площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка.

В Невском районе ночью 5 ноября произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: проспект Солидарности, 8к1, поступила на пульт в 00:39. В двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка. Огонь потушили к 01:00. 

По предварительным данным, в результате в больницу госпитализировали мужчину. К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. 

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Не оставляйте без присмотра бытовые приборы, включенные в электросеть. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте полыхал ресторан. Во время возгорания никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, пожар
Категории: Пожар, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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