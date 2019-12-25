Сиротам не придётся возвращаться к соседям с алкоголизмом и наркоманией.

Законодательное собрание Петербурга во втором чтении одобрило законопроект, расширяющий меры по обеспечению жилищной безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициативу на пленарном заседании 25 ноября единогласно поддержали 50 депутатов.

Авторами законопроекта выступили Всеволод Беликов, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Они предлагают исключить возвращение выпускников социальных учреждений на прежнюю жилплощадь, если там проживают люди, страдающие наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом. В таких случаях сиротам должны предоставлять жильё из специализированного жилфонда Петербурга.

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Фото: Piter.TV