В результате подростка сбил автобус.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о вовлечении ребенка в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантом стал житель Калининского района 38 лет, сообщили в СК РФ 25 ноября.

В сентябре мужчина купил и передал своему несовершеннолетнему сыну электроскутер, зная, что у подростка нет прав. В результате 2 октября юноша, управляя транспортным средством, попал в аварию: его сбил автобус. Парень получил различные телесные повреждения.

В настоящее время продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Попустительство и вседозволенность со стороны взрослых, которые в стремлении угодить собственному ребенку приобретают им транспортные средства, не оценивая вероятных последствий, нередко становятся причиной непоправимых событий. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП на Красносельском шоссе пострадали пять человек.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу