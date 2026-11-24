Авария произошла с участием коллег фигуранта.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как рассказали в надзорном ведомстве 24 ноября, в июне из-за поломки автобус встал на остановке общественного транспорта на Бассейной улице. К водителю для оказания помощи подъехал коллега. В момент ремонта мужчина, управлявший вторым автобусом, находился между транспортными средствами. В это время фигурант, водитель третьего автобуса, врезался во впереди стоявший транспорт. От удара второе ТС по инерции въехало в неисправный автобус и зажало ремонтника. Пострадавший получил серьезные травмы.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: после смертельного ДТП с автобусом в Мурино возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга