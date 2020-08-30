Мужчину госпитализировали в больницу № 2 на Костюшко.

Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса "Гранат" во Фрунзенском районе. Крановщик почувствовал сильное недомогание прямо на рабочем месте, к нему на помощь пришли спасатели, сообщил 78.ru.

По предварительным данным, у мужчины резко упало давление. Из‑за плохого самочувствия рабочий не смог самостоятельно покинуть кабину и спуститься вниз — высота составляла 35 метров.

На помощь оперативно прибыли группа спасателей. Используя альпинистское снаряжение, они поднялись к кабине крана и организовали безопасную эвакуацию пострадавшего. После этого мужчину аккуратно транспортировали к автомобилю скорой помощи.

Сейчас крановщик находится в больнице №2 на улице Костюшко. Рабочего госпитализировали для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)