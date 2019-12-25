Венгрия указала на ряд серьезных противоречий.

Обсуждение проекта семилетнего регионального бюджета Европейского союза на саммите в Брюсселе, запланированном в период с 26 по 27 ноября, будет совершенно бессмысленным. Соответствующее мнение огласил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции в Братиславе после встречи лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Австрии. Иностранный чиновник из Будапешта полагает, что между странами-членами ЕС по-прежнему сохраняются острые разногласия по теме. Петер Мадьяр добавил, что предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты не может являться основой для переговоров. При этом при председательстве в Евросовете Кипра и Ирландии региональное сообщество якобы двигалось в верном направлении.

Садиться за стол переговоров стоит лишь тогда, когда позиции сторон начнут сближаться. Вряд ли стоит тратить два дня в Брюсселе только ради того, чтобы в итоге остаться при диаметрально противоположных взглядах по всем вопросам. Петер Мадъяр, премьер-министр Венгрии

Петер Мадьяр добавил, что ранее уже выражал несогласие с намерением руководства ЕС сократить для Венгрии выплаты из общего бюджета и повысить требуемые от страны взносы.

Венгрия ищет замену российскому газу.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar