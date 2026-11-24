Аварийно-спасательная операция продолжается.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Мурман" Морспасслужбы, находящейся в ведении российского министерства по транспорту, завершило буксировку повреждённого сухогруза "Спарта II" из акватории Финского залива к безопасной якорной стоянке., расположенной в порту Санкт-Петербура. Соответствующее заявление сделали журналисты местного издания "Петербургский дневник". Уточним, что на рейде порта Санкт-Петербург сухогруз встретили другие суда со спасателями, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием. В текущий момент специалисты в первую очередь хотят полностью исключить угрозу нового пожара. Представители Морспасслужбы обследуют корпус, проведут водолазный осмотр для того, чтобы выявить возможные повреждения и оценить техническое состояние сухогруза.

Напомним, что российские спасатели ранее эвакуировали весь экипаж корабля на борт судна "Спасатель Карев". Во время перехода специалисты с двух спасательных судов постоянно охлаждали конструкции "Спарты II". Это было необходимо для того, чтобы не допустить повторного возгорания на судне.

Известно, что пограничная служба Финляндии выразила благодарность российским спасателям за проведённую операцию в Финском заливе. В иностранном профильном ведомстве отдельно отметили профессионализм экипажей судов "Мурман" и "Спасатель Карев", а также вклад сотрудников в спасении моряков.

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Фото: Piter.tv