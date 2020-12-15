Динамика поступлений в течение года была неравномерной, что логично отражает сезонность турпотока.

Власти Санкт‑Петербурга не только выполнили план по туристическому налогу на 2026 год, но и заметно его превысили. По данным Комитета по финансам, к концу ноября в городскую казну поступило 1 млрд 436 млн рублей при плановом показателе в 1 млрд 264 млн рублей. Таким образом, перевыполнение составило 172 млн рублей.

Динамика поступлений в течение года была неравномерной, что логично отражает сезонность турпотока. Так, в январе туристы пополнили бюджет на 215,7 млн рублей. Однако к маю месячный прирост снизился до 17 млн — это типично для межсезонья, когда поток гостей сокращается.

Ситуация начала меняться летом. К началу июля накопленная сумма достигла 476 млн рублей, а к августу показатель вырос почти вдвое — до 929,5 млн. В сентябре прирост замедлился: сумма составила 977 млн рублей, а к началу октября — 991,7 млн. Самый значительный скачок пришелся на осенние месяцы: к началу ноября сумма увеличилась сразу более чем на 444 млн рублей.

Туристический налог в Петербурге взимается по ставке 1%. В высокий сезон — с 1 апреля по 30 сентября — ставка повышается до 2%, что напрямую влияет на объём поступлений в наиболее загруженные месяцы. Именно эта дифференциация ставок позволяет городу гибко управлять доходами и учитывать пиковые нагрузки на инфраструктуру.

Ранее мы сообщали, что бюджет Петербурга за семь месяцев пополнился на 861,7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV