Под Геленджиком спасли заблудившуюся туристку из Петербурга

Медицинская помощь петербурженке не потребовалась.

Туристка из Петербурга заблудилась в районе Марьиной рощи под Геленджиком. Как рассказали в спасательной службе "Кубань‑СПАС", женщина отправилась на прогулку и не учла, как быстро заканчивается световой день в горах.

Когда стемнело, петербурженка не смогла сориентироваться в темноте и потеряла тропу. Она сразу же связалась со спасателями и оперативно передала точные координаты своего местоположения.

Спасатели быстро добрались до жительницы Петербурга. На месте они помогли ей перебраться через глубокий ров. После этого её благополучно вывели в безопасное место. Медики осмотрели туристку — помощь ей не потребовалась.

Ранее мы сообщали, что в Грузии обнаружили тело туристки из Петербурга, пропавшей по пути к леднику Чалаади.

Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"