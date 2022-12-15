В Сванетии найдено тело туристки из Петербурга, пропавшей по пути к леднику Чалаади

Активные поиски начались 31 августа – именно тогда на парковке у подножия ледника был найден автомобиль девушки.

Поисковая операция в грузинском регионе Сванетия завершилась гибелью туристки. В реке на верхнем участке маршрута к леднику Чалаади спасатели обнаружили тело 20-летней Марии Хмелевой.

Известно, что девушка приехала в Грузию в отпуск из Петербурга и путешествовала одна на арендованном автомобиле Mazda CX-5. Утром 30 августа она выехала из гостиницы в поселке Местиа, сообщив близким о планах посетить ледник, а затем направиться в Батуми. Около 13:00 того же дня Мария последний раз вышла на связь.

После того как туристка перестала отвечать на звонки, родственники обратились за помощью. Активные поиски начались 31 августа – именно тогда на парковке у подножия ледника был найден ее автомобиль. Спустя двое суток поисково-спасательный отряд обнаружил погибшую в воде.

Ранее турист рассказал о сложной местности, где исчезла семья Усольцевых.

Фото: Pxhere