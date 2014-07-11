Турист рассказал о сложной местности, где исчезла семья Усольцевых

Большинство участников поисковой операции ранее предполагали, что туристы могли заблудиться в сложной местности.

В районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года исчезла семья Усольцевых, туристы могут легко потерять ориентир из-за сложного рельефа местности. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш после прохождения предполагаемого маршрута пропавших.

По словам Кулеша, даже при наличии маркированной тропы найти правильный выход с маршрута бывает непросто. Без точной отметки в навигаторе или телефоне вернуться на прежний путь в этой местности может быть сложно, пишет aif.ru.

Турист отметил, что участок без тропы представляет собой сложную территорию с большими завалами из сиенитовых глыб. Камни покрыты толстым слоем мха, который остается скользким даже при сухой погоде.По мнению Кулеша, особую опасность представляют глубокие ниши и провалы между камнями. В случае ухудшения погоды человек мог попытаться укрыться в одной из таких расщелин, получить травму или потерять возможность самостоятельно выбраться. Также турист обратил внимание на густую растительность и мох, которые способны быстро скрывать любые следы передвижения. Семья Усольцевых пропала во время похода в районе Минской петли возле поселка Кутурчин в конце сентября 2025 года.

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Фото: Piter.TV