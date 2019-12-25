Супружеская пара устроила вооруженный конфликт с прохожим в Выборге

Злоумышленников поймали на улице Гагарина.

Сотрудники Росгвардии задержали в Выборге нарушителей, угрожавших мужчине ножом во время конфликта. Инцидент произошел днем 16 августа.

К наряду вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования, обратился 35-летний местный житель, заявивший об угрозах со стороны супружеской пары. Злоумышленников поймали через несколько минут на улице Гагарина.

Было установлено, что 33-летнего задержанного судили за убийство, а его 32-летнюю жену привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт из-за денег обернулся угрозами убийством на Загребском бульваре.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти