Конфликт из-за денег обернулся угрозами убийством на Загребском бульваре

Обвиняемый признал вину.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщило надзорное ведомство 18 августа.

В ноябре прошлого года фигурант, находясь в коммунальной квартире на Загребском бульваре, во время конфликта с женщиной продемонстрировал ей нож, высказывая угрозы убийством. Обвиняемый признал вину и пояснил, что разозлился из-за денежных средств. Потерпевшая прятала от него накопления.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге ответит угрожавший женщине молотком. Мужчина замахнулся инструментом, и она выбежала к соседям с просьбой вызвать полицейских.

Фото: Piter.TV