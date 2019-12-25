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Конфликт из-за денег обернулся угрозами убийством на Загребском бульваре
Вчера, 15:59
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Конфликт из-за денег обернулся угрозами убийством на Загребском бульваре

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Обвиняемый признал вину.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщило надзорное ведомство 18 августа. 

В ноябре прошлого года фигурант, находясь в коммунальной квартире на Загребском бульваре, во время конфликта с женщиной продемонстрировал ей нож, высказывая угрозы убийством. Обвиняемый признал вину и пояснил, что разозлился из-за денежных средств. Потерпевшая прятала от него накопления. 

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге ответит угрожавший женщине молотком. Мужчина замахнулся инструментом, и она выбежала к соседям с просьбой вызвать полицейских.

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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