В Петербурге выделили почти 300 миллионов рублей на поддержку 33 фильмов

Всего на конкурс было подано 84 заявки.

В Петербурге подведены итоги конкурсного отбора на получение субсидий для организаций кинематографии. Как сообщили в пресс-службе Комитета по культуре, поддержку получили 33 кинопроекта, а общая сумма финансирования составила 297,5 млн рублей. Всего на конкурс было подано 84 заявки. Распределением средств занималась специальная комиссия, в состав которой вошли киноведы, кинокритики, представители Союза кинематографистов и творческих общественных организаций.

В перечень поддержанных проектов вошли 11 полнометражных и одна короткометражная художественная картина, многосерийный фильм, а также научно-популярные и документальные ленты. В частности, финансирование выделено на восемь полнометражных и три короткометражных документальных фильма, а также на два полнометражных и семь короткометражных научно-популярных проектов. Часть картин посвящена событиям Великой Отечественной войны. Среди них — проекты "Спасённый" и "Маршал Говоров. Математик военного дела". Также поддержку получили художественные фильмы "Чёрный шелк", "Дива", "Пока не свели мосты" и "Принц". В документальном сегменте финансирование выделили лентам "Театр уж полон…", "Сохранённая память" и "Лавра. Борьба со временем" киностудии "Ленфильм".

Стоит отметить, что с 2022 года в конкурсе могут участвовать не только некоммерческие организации, но и коммерческие киностудии. Кроме того, предусмотрена программа возмещения затрат на уже снятые фильмы. В рамках этой меры поддержку получил фильм Александра Котта "Ангелы Ладоги", посвященный подвигу буеристов на Ладожском озере во время блокады Ленинграда. Премьера картины состоялась в апреле 2026 года, сейчас фильм доступен в онлайн-кинотеатрах.

Ранее гендиректор "Ленфильма" заявил, что киностудии потребуется время для восстановления позиций.

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